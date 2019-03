Presidente uruguaio destitui comandante-chefe do Exército

O presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, destituiu o comandante-chefe do Exército, Guido Manini Ríos, por criticar a Justiça, atitude que ele considerou “incompatível” com suas funções.

Segundo a presidência, em reunião com Vázquez, Manini Ríos “disse que a Justiça uruguaia, em muitas oportunidades, se afastou dos mais elementares princípios do Direito, não dando garantias aos acusados”.

O comandante disse que seus subalternos estavam convencidos de que “ocorreram julgamentos parciais quando os acusados eram militares” e “muitos foram condenados sem provas”. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.