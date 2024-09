Presidente do Senegal dissolve Parlamento e convoca eleições legislativas - O Liberal

O presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, dissolveu o Parlamento na quinta-feira, 12, e anunciou a antecipação em seis meses das eleições legislativas, que serão realizadas em novembro. Em discurso televisionado, Faye pediu aos eleitores que lhe deem a chance de realizar a “transformação sistêmica” que prometeu ao ser eleito, em março. A oposição, que controlava o Parlamento, condenou o gesto.

Faye tem grandes chances de conseguir maioria no Parlamento nas eleições antecipadas, de acordo com analistas políticos. Com 44 anos, o presidente senegalês chegou ao poder com um discursos antissistema e prometeu a aprovação de reformas para melhorar o padrão de vida da população. Após seis meses de mandato, porém, pouco foi feito. Fonte: Associated Press.