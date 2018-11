Presidente do Paraguai troca comando da polícia

O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, informou no domingo, 18, por meio do Twitter, que vai trocar o comando da polícia. A medida foi anunciada um dia depois do traficante brasileiro Marcelo Fernando da Veiga, o Marcelo Piloto, do Comando Vermelho, ter supostamente matado uma jovem de 18 anos dentro da cela onde está preso, em Assunção.

Marcelo Piloto teria esfaqueado e matado a jovem para evitar ser extraditado para o Brasil. A extradição foi autorizada pela Justiça do Paraguai no dia 30 de setembro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.