Presidente do Casquistão deixa poder após 30 anos no cargo

O presidente do Casaquistão, Nursultan Nazarbayev, de 78 anos, anunciou na terça-feira, 19, sua renúncia, após 30 anos no poder.

Em discurso na TV, ele disse que continuará a presidir o Conselho de Segurança e permanecerá como líder do partido Nur Otan, que domina o Parlamento. Nazarbayev chegou ao poder quando o país era uma república soviética, em 1990, no cargo de primeiro-secretário do Partido Comunista.

Após a independência, foi reeleito em eleições criticadas por observadores estrangeiros. (Com agências)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.