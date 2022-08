Presidente de Taiwan pede que tropas mantenham calma em relação à China

A presidente de Taiwan disse aos militares do seu país nesta terça-feira, 30, para manter a calma em razão dos voos diários de aviões de combate e manobras de navios da China. Segundo ela, Taiwan não permitirá que Pequim provoque um conflito.

A China manteve a pressão militar sobre Taiwan nas semanas seguintes à visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a Taipé, no início de agosto.

Pequim inicialmente retaliou com grandes exercícios militares nas águas e no espaço aéreo próximo a Taiwan. Houve disparos de mísseis sobre a ilha, alguns dos quais atingiram pontos próximos ao Japão, algo considerado uma grave escalada no conflito.

A presidente Tsai Ing-wen disse que Taiwan deve permanecer calma, apesar da pressão diária da China.

“Quanto mais provocadores os soldados inimigos são, mais tranquilos precisamos estar. Não permitiremos que o lado posto construa um conflito com uma desculpa inapropriada”, afirmou ela, durante uma visita à estação da Marinha em Penghu, um arquipélago na costa oeste de Taiwan.