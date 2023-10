Presidente de sinagoga nos EUA é encontrada morta a facadas próximo de casa

Uma mulher identificada como Samantha Woll foi encontrada esfaqueada do lado de fora de sua casa na cidade de Detroit, nos Estados Unidos, neste sábado, 21, segundo informações das autoridades locais.

De acordo com a polícia, uma unidade foi acionada após uma mulher ser encontrada sem vida nesta manhã, em uma rua a leste do centro da cidade. A localização era próxima ao endereço da casa de Samantha, declarada morta no local.

A vítima tinha múltiplas perfurações a faca, dizia o comunicado, e os policiais observaram um rastro de sangue que levava até a casa da vítima, onde acredita-se que o ataque tenha ocorrido. O motivo do homicídio permanece desconhecido.

Samantha, de 40 anos, liderava a Sinagoga Downtown Isaac Agree desde 2022, era ex-auxiliar da deputada federal democrata Elissa Slotkin e integrante da equipe de campanha da procuradora-geral Dana Nessel. Ela também trabalhou como gerente de campanha da senadora Stephanie Chang.

O prefeito de Detroit, Mike Duggan, disse em um comunicado no X, antigo Twitter, que a vítima era uma das “grandes jovens líderes” da cidade e lembrou de um momento entre eles, ocorrido há algumas semanas, quando comemoraram a renovação da Sinagoga Downtown. “A perda de Sam deixou um grande vazio na comunidade de Detroit”, afirmou Duggan. “Toda a cidade se une à sua família e amigos para lamentar sua morte trágica.”

Nas redes sociais da sinagoga em que a vítima liderava, os fiéis afirmaram estar chocados com a morte de Samantha. Ainda nas redes, a democrata Elissa Slotkin afirmou que Samantha “dedicou sua curta vida à construção do entendimento entre as religiões, trazendo luz diante das trevas”.

“Meu coração dói por termos perdido alguém tão dedicada a servir aos outros em um ato tão sem sentido. Sentirei falta de seu desejo incansável de servir e de seu sorriso brilhante em toda a área de Detroit”, disse a congressista. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)