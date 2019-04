Presidente de Comitê da Câmara dos EUA emite intimação por relatório de Mueller

O presidente do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o democrata Jerry Nadler (Nova York), emitiu uma intimação nesta sexta-feira para ter acesso à íntegra do relatório e materiais subjacentes resultantes da investigação do conselheiro especial Robert Mueller sobre a interferência russa nas eleições de 2016.

Nadler pede as informações até 1º de maio, dia em que o procurador-geral, William Barr, está programado para falar perante um comitê do Senado. Além disso, no dia seguinte, Barr estará no Comitê de Nadler. Fonte: Associated Press.