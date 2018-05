Presidente da Itália deve pedir a ex-diretor do FMI que forme governo

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, se reúne com o ex-diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI) Carlo Cottarelli nesta segunda-feira, e a expectativa é que peça a ele que tente formar um novo governo no país. A reunião estava prevista para começar às 6h30 (de Brasília).

Ontem, o primeiro-ministro designado, Giuseppe Conte, comunicou a Mattarella que fracassou em sua tentativa de formar um governo.

Conte e os dois partidos que o apoiam, os populistas Movimento 5 Estrelas (M5S) e Liga, entraram em conflito com Mattarella por terem indicado um eurocético para o Ministério da Economia.

Cottarelli, ex-diretor do FMI que assessorou administrações anteriores sobre cortes de gastos, provavelmente lideraria um governo de curta duração, de forma a preparar o terreno para novas eleições na Itália. Fonte: Dow Jones Newswires.