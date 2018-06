Presidente da Coreia do Sul diz que não dormiu antes de cúpula Trump-Kim

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse que não conseguiu dormir à noite antes da cúpula realizada em Cingapura entre o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Moon e outras autoridades sul-coreanas assistiram à transmissão do encontro ao vivo antes de uma reunião de gabinete nesta terça-feira.

Moon sorriu e acenou com a cabeça enquanto observou Trump e Kim se encontrarem. Nos últimos meses, o presidente sul-coreano conversou com o líder da Coreia do Norte duas vezes e ajudou a organizar a cúpula histórica. Moon disse, ainda, que “espera ardentemente” pelo sucesso do encontro e que acredita que isso resultará na completa desnuclearização da Península Coreana e na paz. Fonte: Associated Press.