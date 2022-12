Presidente da China fala em aprofundar laços com Alemanha nos desafios mundiais

O presidente chinês, Xi Jinping, afirmou que o país está disposto a “aprofundar laços” com a Alemanha para lidar com desafios mundiais, segundo nota oficial do Ministério de Relações Exteriores da China. A declaração de Xi aconteceu durante conversa por telefone com o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, para comemorar os 50 anos de relações bilaterais.

Entre os desafios, o comunicado destaca a recuperação econômica lenta e a guerra na Ucrânia. Na nota, Xi se comprometeu a promover conversas em busca da paz e disse acreditar que a prolongação da crise “não estaria no interesse de nenhuma das partes”. “A China apoia o lado europeu na demonstração de sua autonomia, liderando o estabelecimento de segurança efetiva, equilibrada e sustentável, além de paz duradoura para o continente”, relata.

Xi Jinping colocou como condições para o “aprofundamento” da parceria entre os países um “entendimento básico mútuo”, expansão do diálogo, cooperação pragmática e aberta sobre negociações, além de auxílio da Alemanha no desenvolvimento de relações “saudáveis e estáveis” entre China e União Europeia.

Em resposta, o presidente Steinmeier afirmou que a Alemanha adere firmemente a política “One China” – reconhecendo o governo chinês como soberano e legítimo – e está disposta a planejar ações futuras com o país “no espírito de respeito mútuo, abertura e inclusão”.

“O lado alemão está disposto a fortalecer o intercâmbio e a comunicação com o lado chinês, criando nova rodada de consultas entre os governos, quando for oportuno, e aprofundar cooperação na proteção da biodiversidade, crises de energia e alimentos e proteger as indústrias”, relatou Steinmeier, de acordo com a nota do ministério chinês.