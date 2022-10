Presidente da Argentina se reúne com Lula hoje em São Paulo, diz agência estatal

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, vem nesta segunda-feira, 31, ao Brasil para se reunir com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. A informação foi divulgada pela agência oficial Télam, a partir de fontes oficiais.

Segundo elas, o encontro deve ocorrer no Hotel Intercontinental, em São Paulo. Na noite de domingo, 30, após o resultado da disputa eleitoral brasileira, Fernández conversou com Lula para parabenizá-lo, disse a porta-voz da presidência, Gabriela Cerruti.

Nessa conversa, os dois combinaram a visita, disseram as fontes. Fernández já havia falado por telefone com Lula na quinta-feira, 27, para cumprimentá-lo pelo aniversário de 77 anos. A embaixada argentina no Brasil informou que a reunião entre os dois políticos deve ocorrer por volta do meio-dia.