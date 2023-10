Prêmio Nobel da Paz deve ser concedido nesta sexta-feira; confira alguns dos nomes indicados

Nesta sexta-feira, 6, o Comitê Norueguês do Prêmio Nobel deve conceder o Prêmio Nobel da Paz de 2023, em um mundo cada vez mais assolado por conflitos armados, crises climáticas e insegurança alimentar. Para o público ocidental, a guerra na Ucrânia tem dominado as manchetes, mas como o prêmio foi concedido a personalidades ligadas à Rússia nos últimos dois anos, é provável que o comitê opte por uma outra opção.

Único entre os Prêmios Nobel sediados na Suécia, o Prêmio Nobel da Paz é escolhido por um comitê norueguês de cinco membros selecionado pelo parlamento daquele país. De acordo com o testamento de Alfred Nobel, ele é concedido a alguém que tenha trabalhado na “fraternidade” entre as nações, reduzindo exércitos e realizando congressos de paz. O prêmio se expandiu para envolver todos os tipos de defesa, desde organizações internacionais, como o Programa Mundial de Alimentos, até médicos que ajudam sobreviventes de estupro.

Os possíveis motivos políticos do prêmio são sempre examinados de perto para ver que tipo de mensagem o comitê está enviando ao mundo. O prêmio de 2022 foi para ativistas de direitos humanos da Rússia, Ucrânia e Belarus, embora as indicações tenham sido encerradas antes da invasão. Em 2021, o prêmio foi para defensores da liberdade de imprensa, incluindo um da Rússia.

Aqui está uma lista de candidatos escolhidos pelo Instituto de Pesquisa da Paz de Oslo, que já escolheu vencedores no passado.

Direitos das mulheres

O retorno do Taleban ao poder no Afeganistão e a revolta “Mulher, vida, liberdade” no Irã, após a morte de Mahsa Amini, 22 anos, sob custódia da polícia de moralidade do Irã por uma suposta violação do código de vestimenta conservador do país para as mulheres, chamaram a atenção para as mulheres que lutam por direitos nesses países e em outros.

A ativista afegã Mahbouba Seraj não se esquivou de se manifestar quando a tomada do poder pelo Taleban em agosto de 2021 trouxe consigo novas restrições às mulheres, especialmente seu direito à educação.

“Pelo amor de Deus, por favor, abra as escolas para meninas”, disse ela ao porta-voz do Taleban, Zabihullah Mujahid, em um documentário de agosto na Al Jazeera. “A menos que resolva isso, Mujahid, o mundo inteiro ficará contra você.”

Ao contrário de muitas mulheres ativistas no Afeganistão, Seraj se recusou a fugir e continua a operar vários projetos para mulheres no país.

Mas com a ajuda internacional se esgotando e o Talibã expandindo ainda mais as restrições, Seraj parece estar cada vez mais exasperada, dizendo em uma sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU em setembro de 2022: “Quantas vezes devo gritar e dizer: Mundo, preste atenção em nós; estamos morrendo?

A ativista e jornalista iraniana Narges Mohammadi, que iniciou sua carreira de décadas promovendo a sociedade civil e os direitos das mulheres, trabalha na prisão se opondo às condições em que ela e suas colegas detentas são mantidas.

Acusada de “espalhar propaganda”, Mohammadi, de 51 anos, está cumprindo 10 anos na famosa prisão Evin, em Teerã. No ano passado, ela publicou o livro “White Torture” (Tortura Branca) sobre o uso do confinamento solitário e da privação sensorial pelo Irã contra ela e outras prisioneiras.

No aniversário da morte de Amini, Mohammadi e outros fizeram um protesto dentro da prisão de Evin, queimando seus lenços de cabeça, de acordo com uma publicação em uma de suas contas de mídia social.

Um colega da ativista, falando sob condição de anonimato devido a preocupações com a segurança, disse que Mohammadi “é uma das poucas que não apenas permaneceu no Irã, mas continua ativa, esteja ela fora ou presa”.

O Irã está realizando ondas de prisões que têm como alvo ativistas, jornalistas e intelectuais, em uma tentativa de eliminar a dissidência e aumentar as restrições sociais. Depois que os protestos eclodiram após a morte de Amini no ano passado, as autoridades iranianas prenderam cerca de 20.000 pessoas.

Lutas indígenas

Victoria Tauli-Corpuz, uma Kankanaey Igorot da região montanhosa do norte das Filipinas, começou seu ativismo como líder jovem durante a ditadura de Ferdinand Marcos, protestando contra uma barragem polêmica que teria inundado o domínio ancestral de seu povo.

Décadas depois, ela é mais conhecida como relatora especial da ONU sobre os direitos dos povos indígenas de 2014 a 2020.

Em 2018, o governo filipino do então presidente Rodrigo Duterte incluiu Tauli-Corpuz em uma lista de supostos terroristas. Os observadores de direitos humanos afirmam que esse ato de “marcação vermelha” – associar pessoas ao comunismo e ao terrorismo – é uma tática de intimidação usada como arma para atingir os críticos do governo. Muitas vezes, também precede agressões e até mesmo assassinatos, o que levou Tauli-Corpuz a deixar o país.

Ela “passou a encarnar o próprio problema que vem documentando como relatora especial: a criminalização de ativistas indígenas”, escreveu o New York Times em 2018.

O pesquisador da Human Rights Watch, Carlos Conde, saudou sua inclusão na lista de pré-selecionados para o Prêmio Nobel da Paz, dizendo que o assédio e os desaparecimentos forçados de ativistas indígenas nas Filipinas continuam sob o comando do sucessor de Duterte, Ferdinand Marcos Jr. “Sua indicação, por si só, destacará a grave situação pela qual eles têm passado e deve levar a comunidade internacional a agir”, disse ele.

Juan Carlos Jintiach, do povo Shuar do Equador, passou décadas defendendo as comunidades indígenas, protegendo a floresta amazônica e trabalhando para combater as mudanças climáticas. Ele é o secretário executivo da Aliança Global de Comunidades Territoriais, uma plataforma de organizações indígenas de três países.