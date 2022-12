Premiê do Reino Unido sugere degradar a ‘capacidade de se reagrupar’ da Rússia

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, disse nesta segunda-feira, 19, que o Ocidente deveria trabalhar para degradar “a capacidade da Rússia de se reagrupar”, citando os drones que o Irã tem fornecido a Moscou. Sunak falou em uma cúpula da Força Expedicionária Conjunta na capital da Letônia, Riga. A força liderada pelo Reino Unido é um grupo de dez nações do norte da Europa projetada para reagir mais rapidamente no caso de ameaças como as agora representadas pela Rússia. O premiê também disse que as consequências econômicas para a Rússia “devem continuar a ser graves”.