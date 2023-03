Mundo Premiê do Japão promete auxiliar Polônia no suporte à Ucrânia

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, prometeu fornecer apoio à Polônia, de forma que o país consiga auxiliar a Ucrânia na sua defesa contra a invasão russa. O premiê polonês, Mateusz Morawiecki, recebeu Kishida em Varsóvia um dia depois que Kishida se encontrou com o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante uma visita surpresa à Kiev, capital da Ucrânia.

O Japão geralmente promete este tipo de ajuda para países em desenvolvimento, classificação que não se aplica à Polônia, mas será feita uma exceção, indicou o governo do Japão.

Kishida, que se prepara para presidir a cúpula do G-7 em maio, disse que o Japão enfatizaria a necessidade de cooperação contínua com a Polônia e do apoio internacional à Ucrânia. O premiê japonês afirmou ainda que o país está interessado em estreitar os laços com alianças regionais na Europa Central e Oriental, como os países do Grupo de Visegrado, que inclui Polônia, República Checa, Eslováquia e Hungria, e países participantes da iniciativa econômica dos Três Mares. Fonte: Associated Press.