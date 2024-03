Premiê do Haiti promete renunciar; Quênia pausa envio de força policial

Sob crescente pressão para renunciar à medida que as gangues tomam conta do país, o primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, prometeu deixar o cargo assim que um conselho de transição for estabelecido para viabilizar a eleição de um novo presidente. Não ficou claro quando isso ocorrerá efetivamente. Diante da instabilidade, o Quênia suspendeu o envio da força-tarefa para ajudar a conter a violência na nação caribenha até que um novo governo seja formado.

O primeiro-ministro anunciou sua intenção de renunciar depois de ter ficado retido por dias em Porto Rico, na sequência de uma tomada de controle de grande parte da capital haitiana por gangues, o que impossibilitou seu regresso. Sua decisão seguiu-se a vários dias de ataques violentos a delegacias, presídios, principal aeroporto, porto e outras instituições estatais. Os líderes das gangues reivindicavam sua renúncia e eleições para presidente.

A renúncia foi anunciada inicialmente pelo atual presidente da Comunidade do Caribe (Caricom), o presidente da Guiana, Irfaan Ali, que realizou uma reunião urgente na Jamaica com autoridades do bloco, incluindo o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken. Eles se reuniram a portas fechadas por várias horas. Henry não compareceu à reunião e não ficou claro se ele participou remotamente, mas confirmou depois sua intenção de renunciar. “Dói e nos revolta ver todas essas pessoas morrendo. O governo que lidero não pode ficar insensível a essa situação”, postou ele nas redes sociais.

Força policial

Após meses de atrasos, o Haiti e o Quênia assinaram este mês um acordo para o envio de mil agentes policiais quenianos para o país caribenho. O presidente do Quênia, William Ruto, disse que seu país tinha o “dever histórico” de avançar porque “a paz no Haiti é boa para o mundo como um todo”.

O ministro do Interior do Quênia, Kithure Kindiki, disse na segunda-feira que a missão estava na “fase de pré-deslocamento” e que todos os programas e medidas de fiscalização relacionados com o destacamento já estavam em vigor.

Autoridades do Quênia reiteraram que o acordo foi fechado com Henry, e continuará valendo, mas o país não enviará forças de segurança sem que haja um governo em exercício. “Os policiais não podem simplesmente serem enviados para as ruas de Porto Príncipe sem uma administração instalada”, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Quênia, Salim Swaleh.

Henry viajou para o Quênia para tomar as providências finais para o acordo. A missão queniana tem o aval das Nações Unidas e é, em grande parte, financiada pelos EUA, que na segunda-feira se comprometeram a fornecer mais ajuda.

A missão já tinha sido adiada por decisões judiciais quenianas, mas o acordo que Henry e Quênia assinaram pretendia eliminar o último obstáculo legal para que o destacamento pudesse prosseguir.

Ausência

Os líderes de gangues aproveitaram a ausência de Henry para sair às ruas e semear mais confusão. Ataques orquestrados a duas prisões libertaram milhares de presos. Tiros no principal aeroporto de Porto Príncipe obrigaram à suspensão dos voos; casas foram saqueadas por toda a cidade. A ONU denunciou diariamente civis mortos por tiros.

As gangues ameaçaram iniciar uma guerra civil se o premiê não renunciasse. Henry, que foi nomeado para o cargo, tornou-se amplamente impopular entre os haitianos devido à sua incapacidade de protegê-los das gangues e à sua aparente relutância em realizar eleições. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

