Premiê da Espanha diz que embaixada em Kiev será reaberta em poucos dias

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, disse que o país reabrirá sua embaixada na capital ucraniana, Kiev, em poucos dias. Após decisão similar de vários vizinhos europeus, Sánchez afirmou que a reabertura tem o objetivo “de mostrar novamente o compromisso do governo espanhol e do povo espanhol com o povo ucraniano”.

“A Espanha está com a Ucrânia e somos contra o (presidente russo, Vladimir) Putin”, disse o premiê, em entrevista à emissora de TV espanhola Antena 3. “Essa é uma guerra de Putin contra o que a União Europeia defende”.

A Espanha fechou a embaixada em Kiev horas após a invasão da Ucrânia por forças russas, em 24 de fevereiro. Fonte: Associated Press.