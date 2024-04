Premiê da Coreia do Sul e assessores do presidente renunciam após derrota nas urnas

O primeiro-ministro da Coreia do Sul, Han Duck-soo, e membros do gabinete do presidente do país, Yoon Suk-yeol, renunciaram em massa nesta quarta-feira, 10, horas após a confirmação da derrota do Partido do Poder Popular nas eleições parlamentares. O resultado do pleito foi considerado um enorme golpe político para a legenda conservadora e para Yoon, que certamente sofrerá uma intensa pressão da oposição liberal nos três anos que ainda tem de mandato. Fonte: Associated Press.