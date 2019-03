Premiê chinês nega que empresas do país pratiquem espionagem no exterior

O primeiro-ministro da China, Li Keqiang, negou nesta sexta-feira, 15, que o país recomende que suas empresas pratiquem espionagem no exterior, refutando as suspeitas levantadas pelos Estados Unidos de que fornecedores de tecnologia de origem chinesa representem um risco de segurança.

Li, o segundo homem na hieraquia do país (atrás do presidente Xi Jinping), foi questionado em entrevista coletiva se Pequim pede às companhias chinesas que atuem como espiãs. “Deixe-me lhe dizer explicitamente que isso não é consistente com a lei chinesa. Esta não é a forma como a China se comporta. Nós não fazemos isso e não o faremos no futuro.”

Os EUA e outros países ocidentais impuseram restrições ao uso de tecnologia chinesa, incluindo da gigante Huawei, por causa do temor de espionagem. A Huawei, que é maior fabricante do mundo de equipamentos para sistemas de telefonia e internet, nega que pratique atos irregulares.

Li deu as declarações no encerramento do Congresso Nacional do Povo.