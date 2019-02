Premiê australiano reabre centro de retenção de imigrantes

O premiê australiano, Scott Morrison, anunciou a reabertura de um centro de retenção de imigrantes na Ilha Christmas, endurecendo mais a política migratória do país após uma derrota no Parlamento.

Ele aprovou a reabertura do campo alegando que as novas leis votadas pela oposição provocarão aumento do fluxo de ilegais. (Agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.