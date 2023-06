Prefeito de Miami anuncia candidatura às prévias presidenciais republicanas nos EUA

O prefeito de Miami, Francis Suarez, um dos poucos prefeitos republicanos de grandes cidades dos Estados Unidos, entrou na quarta-feira, 14, na intensa disputa pela indicação presidencial do Partido Republicano para 2024. Suarez apresentou a papelada à Comissão Eleitoral Federal indicando seus planos de concorrer, antes de um discurso na noite desta quinta-feira, 15, na Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, na Califórnia.

Haverá agora três residentes da Flórida nas prévias republicanas. Os outros dois, o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e o governador Ron DeSantis, lideram a corrida de acordo com as pesquisas de intenções de voto.

A entrada do prefeito faz dele o único latino até agora entre os candidatos republicanos. Suarez, de 45 anos, ponderou uma candidatura presidencial por meses e fez visitas no início deste ano aos quatro estados – Iowa, New Hampshire, Carolina do Sul e Nevada – que sediarão as primeiras prévias no início de 2024. Ele está no segundo mandato, e é filho do ex-prefeito de Miami Xavier Suárez.

Miami abriga o tribunal federal onde Trump foi indiciado na terça-feira sob a acusação de reter e compartilhar ilegalmente documentos classificados de segurança nacional depois de deixar a Casa Branca. Suarez disse que não votou em Trump nas eleições gerais de 2016 ou 2020, em vez disso, escolheu os nomes do senador republicano Marco Rubio, da Flórida, pela primeira vez e do então vice-presidente Mike Pence, pela segunda vez.

A candidatura do prefeito à Casa Branca ocorre enquanto ele enfrenta várias investigações sobre seu trabalho de consultoria privada para um incorporador imobiliário que buscou aprovações da Prefeitura, de acordo com o Miami Herald. Suarez negou irregularidades e afirmou que foi pago para dar conselhos financeiros, apenas. Uma porta-voz do prefeito se recusou a fazer mais comentários.

A última entrada na disputa primária do Partido Republicano segue três anúncios na semana passada, feitos pelo ex-governador de Nova Jersey, Chris Christie, ex-vice-presidente Mike Pence, e governador da Dakota do Norte, Doug Burgum. Fonte: Dow Jones Newswires