Mundo Preços de gás natural na Europa saltam com fechamento do gasoduto Nord Stream

Os preços do gás natural na Europa dispararam nesta segunda-feira, 22, após a estatal russa Gazprom anunciar, no fim da semana passada, que irá suspender o fornecimento pelo gasoduto Nord Stream por três dias, a partir do dia 31, para serviços de manutenção.

Por volta das 7h30 (de Brasília), o principal contrato de gás natural da Europa saltava 17%, a 292,36 euros por megawatt/hora, enquanto os preços do gás no Reino Unido subiam 14%, a 7,28 libras por therm.

Embora a Gazprom tenha dito que o fornecimento voltará aos níveis atuais, investidores temem a possibilidade de que a Rússia corte as exportações por meio do gasoduto permanentemente, diante das sanções que a União Europeia (UE) impôs a Moscou pela guerra na Ucrânia.

Atualmente, o fluxo no Nord Stream está em 20% da capacidade, após uma série de cortes nos últimos meses. Fonte: Dow Jones Newswires.