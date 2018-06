Precisamos fechar acordo para resolver questão imigratória, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou nesta quinta-feira seu desejo de aprovar mudanças na lei imigratória no país. Segundo ele, a fronteira “tem sido uma grande bagunça e um problema há muitos anos”, o que exige um “acordo de fato” no Legislativo para “resolver esse problema longevo”.

“Nós não devemos contratar milhares de juízes, como nossas ridículas leis de imigração exigem”, escreveu Trump em sua conta no Twitter. “Devemos mudar nossas leis, construir o muro e contratar agentes fronteiriços”, argumentou, dizendo que isso desestimulará imigrantes ilegais.

Trump também criticou lideranças do Partido Democrata, que segundo ele são fracos no combate ao crime e na segurança fronteiriça. Ele mencionou especificamente o senador democrata Charles Schumer, líder da minoria no Senado, e Nancy Pelosi, líder da minoria na Câmara dos Representantes. “Schumer costumava querer segurança na fronteira – agora ele escolhe o crime!”.

Ontem, Trump firmou um decreto determinando que todos os integrantes da família permaneçam detidos juntos, durante o processo criminal contra os adultos sujeitos à deportação. Com isso, o presidente voltou atrás na política de separar famílias que cruzam a fronteira do México com os EUA ilegalmente, alvo de críticas dentro e fora do país. Trump disse, porém, que pretende manter a política de “tolerância zero” e processar todos os imigrantes que entram de maneira ilegal.