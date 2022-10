‘Precisamos deixar claro que essa eleição não é um referendo, diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discursou nesta segunda-feira, 24, na sede do Comitê Nacional dos Democratas em Washington. “Nos próximos 15 dias, precisamos deixar claro que essa eleição não é um referendo. É uma escolha entre duas visões muito diferentes para (os Estados Unidos da) América”, disse.

As eleições de meio de mandato ocorrem em 8 de novembro e definem os membros do Congresso.

No discurso, Biden evidenciou as visões distintas entre Democratas e Republicanos. O presidente afirmou que seu partido está trabalhando para diminuir os preços no dia a dia, em custos como remédios e combustível, e que Republicanos fariam o contrário.

Em relação à taxa corporativa, a bandeira fortemente defendida por Biden de que grandes empresas paguem “a parcela justa”, ele destacou que elas têm pagado mais do que faziam antes. Ainda que não considere a porcentagem justa.

O presidente também mencionou os investimentos em infraestrutura feitos pelo país e citou as conversas que têm tido com o homólogo chinês, Xi Jinping. “Não há nada para além de nossa capacidade”, afirmou.