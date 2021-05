Portugal estende restrições a viagens, incluindo visitantes do Brasil e Índia

O governo de Portugal informou neste sábado que estenderá até o dia 16 de maio as suas restrições que proíbem viagens não essenciais ao país de locais onde há mais de 500 casos de Covid-19 a cada 100 mil habitantes em um período de 14 dias, incluindo o Brasil e a Índia, segundo informou a agência Reuters.

África do Sul, França e Holanda também integram a lista. Já viajantes de países com 150 casos a cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, como é o caso de Espanha e Alemanha, poderão ir à Portugal apenas por motivos essenciais, mas não precisarão cumprir quarentena obrigatória de duas semanas, como é o caso dos países com taxas mais altas de infecções.

No Reino Unido, o programa de imunização contra a doença segue avançando. O Serviço Nacional de Saúde (NHS, na sigla em inglês) informou que mais de 28 milhões de britânicos receberam a primeira dose das vacinas e 12,5 milhões tomaram também a segunda dose, no período entre os dias 8 de dezembro e 30 de abril. Neste sábado foram registrados 1.907 casos de coronavírus no país, para um total de 4.418.530, enquanto mais 7 mortes pela doença foram reportadas, com 127.524 óbitos ao todo.

A Hungria afrouxou uma série de restrições a pessoas que possuem cartões que comprovam que foram imunizadas contra a covid-19, emitidos pelo governo do país, segundo informa a Associated Press.

Agora, cidadãos com os cartões podem entrar em refeitórios internos, hotéis, teatros, cinemas, spas, academias, bibliotecas, museus e outros locais recreativos. O horário comercial foi estendido para até as 23h, e um toque de recolher noturno em vigor desde novembro agora começará mais tarde, à meia-noite.

*Com agências internacionais