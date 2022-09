Porta-voz nega que Rússia esteja por trás de problemas em gasodutos para Europa

Porta-voz do presidente da Rússia, Vladimir Putin, Dmitry Peskov negou nesta quarta-feira, 28, as especulações de que o governo do país possa estar por trás de danos ocorridos em dois gasodutos subterrâneos que levam gás natural à Europa. O porta-voz do Kremlin disse que essas alegações eram “previsíveis e estúpidas”, e lembrou que a Rússia tem sofrido grande prejuízo econômico com esses incidentes.

Sismólogos reportaram na terça-feira (27) que explosões atingiram o Mar Báltico antes de vazamentos não usuais terem sido descobertos nos gasodutos. Alguns líderes europeus e especialistas apontaram para possível sabotagem, em meio ao impasse no setor de energia com a Rússia, provocado pela guerra na Ucrânia. Três vazamentos foram reportados nos gasodutos Nord Stream 1 e 2.

Peskov disse que os dutos estavam “cheios de gás, todos os sistemas estavam prontos para bombeá-lo e o gás é muito caro”. “Esse gás custa muito dinheiro e agora esse gás está indo pelos ares”, lembrou o porta-voz, em teleconferência com repórteres.

Peskov disse que a Rússia espera uma investigação para concluir o que ocorreu e completou que a estatal Gazprom, dona dos dutos, fará parte desse processo de análise. Fonte: Associated Press.