Porta-voz: Fronteira está normal e ajuda humanitária à Venezuela será realizada

O porta-voz da Presidência da República Otávio do Rego Barros afirmou em entrevista a jornalistas nesta quinta-feira, 21, transmitida na televisão pela NBR, que a segurança na faixa da fronteira com a Venezuela é ‘normal’. Segundo ele, não houve mudança de comportamento após o anúncio do presidente venezuelano Nicolás Maduro de que o acesso ao Brasil seria fechado a partir das 20h.

‘Caminhamos de forma alinhada com o governo de Roraima para dirimir qualquer problema’, afirmou. ‘A operação humanitária terá início no dia 23’. Mais cedo, o governador de RR, Antonio Denarium (PSL) disse que a fronteira terrestre entre Brasil e Venezuela havia sido fechada por tanques de tropas venezuelanas por volta das 15h20. O porta-voz afirmou, contudo, que a fronteira estava aberta, com fluxo normal.

Rego Barros disse ainda que tropas brasileiras continuam em ‘operação de normalidade’ e que a situação do país vizinho está sendo monitorada. ‘O planejamento do governo estabelece como linha limítrofe a própria fronteira’.