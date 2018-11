Porta-voz do Departamento do Estado deve ser próxima embaixadora dos EUA na ONU

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve nomear Heather Nauert como embaixadora do país na Organização das Nações Unidas, afirmou uma graduada fonte do governo nesta quinta-feira.

Ex-correspondente da Fox News, Nauert entrou no governo Trump no ano passado e é atualmente chefe de comunicações no Departamento de Estado. Ela deve substituir Nikki Haley, que anunciou planos de deixar o posto no mês passado. Fonte: Dow Jones Newswires.