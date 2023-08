Mundo Polônia reforça presença militar na fronteira com Belarus em meio ao aumento de tensões

O ministro da Defesa da Polônia, Mariusz Blaszczak, disse, neste sábado (12), que o país aumentou o número de tropas protegendo sua fronteira com a Belarus em meio a ações “desestabilizadoras” de seu vizinho pró-Rússia. Mariusz Blaszczak se reuniu em Jarylowka, no leste da Polônia, com algumas das tropas recentemente posicionadas perto da fronteira.

Ele insistiu que o aumento da presença militar é puramente um movimento de dissuasão, não um ato hostil, como afirmam Minsk e Moscou. “Não há dúvida de que o regime de Belarus está cooperando com o Kremlin e que os ataques na fronteira polonesa visam desestabilizar nosso país”, disse Blaszczak.

Dois helicópteros militares de Belarus entraram brevemente no espaço aéreo da Polônia na semana passada, um movimento considerado por Varsóvia como uma provocação deliberada.

Blaszczak disse que as ações “representam uma ameaça à nossa segurança” e, por isso, a Polônia está ampliando seu “potencial de dissuasão”.