Mundo Polônia aumentará gastos com Defesa para 5% do PIB, diz ministro

O ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, afirmou que o país planeja aumentar seus gastos com defesa para 5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025. Atualmente, o país gasta 4% do PIB em defesa, conforme o ministro.

Em entrevista à Bloomberg ontem, Sikorski defendeu que todos os países-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) deveriam ampliar também seu investimento em defesa. “Não estamos mais em uma eterna paz pós-Guerra Fria”, disse.

Sobre a guerra na Ucrânia, o ministro polonês afirmou que a Otan está comprometida com o lado ucraniano “a longo prazo”, até garantir que o país volte a ser uma nação segura.

Questionado sobre a classificação da China como “facilitadora decisiva” do conflito, Sikorski esclareceu que o título se refere ao “poder” chinês de parar a guerra com apenas uma “ligação” para o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Ele ponderou, no entanto, que a China tem respeitado a “linha vermelha” mais significativa para a Europa ao não fornecer armas para a Rússia, como fazem Irã e Coreia do Norte.