Policial e passageiros ficam feridos durante ataque a faca em Paris

Seis pessoas ficaram feridas na manhã desta quarta-feira, 11, em um ataque com faca na estação de trem Gare du Nord, em Paris, uma das mais importantes da França. De acordo com as autoridades francesas, um homem – cuja identidade ainda não foi divulgada – chegou ao local e esfaqueou passageiros e pelo menos um policial. O motivo do ataque ainda é desconhecido.

O ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, afirmou que o agressor utilizou uma “arma de lâmina” para executar o ataque durante o horário de pico da manhã, por volta das 6h43 (2h43 em Brasília). Ele disse que o agressor estava “entre a vida e a morte” em um hospital. A mídia francesa informou que ele foi baleado no peito.

Entre os feridos, o policial foi esfaqueado nas costas pelo agressor, mas foi salvo por um colete à prova de balas, segundo Darmanin. Cinco das vítimas sofreram ferimentos leves, enquanto uma ficou gravemente ferida na omoplata e foi levada para tratamento de emergência, segundo a mídia francesa.

“Obrigado às forças de segurança por sua reação eficaz e corajosa”, escreveu o ministro francês em sua conta oficial do Twitter.

Vídeos na Gare du Nord, uma das estações de transporte mais movimentadas da capital francesa, mostraram que uma estranha calma se seguiu ao ataque, enquanto dezenas de policiais se amontoavam perto da entrada do terminal da Eurostar (linha que liga Paris a Londres) em áreas isoladas do público.

Nenhum motivo específico, incluindo terrorismo, foi sugerido pelas autoridades, em um país que convive com uma série de ataques terroristas desde 2015. A ocorrência também causou sérias interrupções nos serviços ferroviários na estação, de acordo com a empresa ferroviária nacional. (Com agências internacionais).