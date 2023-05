Polícia peruana apreende 58kg de cocaína com símbolos nazistas e nome de Hitler impresso

A polícia do Departamento Portuário Antidrogas de Paita, no Peru, apreendeu, na quarta-feira, 24, 50 pacotes de cocaína com imagens da bandeira nazista e o nome “Hitler”, em referência ao ditador alemão, impresso nos tijolos de droga. Ao total, foram 58 quilos de cocaína apreendidos, que tinham como destino final a Bélgica.

A descoberta ocorreu no porto de Paita, na Costa do Pacífico norte do Peru, perto da fronteira com o Equador. As drogas estavam escondidas dentro de um contêiner que transportava aspargos, dentro de um navio com bandeira da Libéria, país da África Ocidental. As drogas estavam dentro do sistema de ventilação de um contêiner.

As autoridades peruanas relataram “já ter encontrado cocaína em pacotes em forma de tijolo com vários símbolos estranhos”, mas nunca com as bandeiras da Alemanha nazista. As drogas estavam envoltas por um pacote com o desenho de uma suástica, e os tijolos de cocaína tinham o nome de Adolf Hitler marcados.

Segundo a PF, mergulhadores profissionais – alvos de mandados de prisão preventiva – integravam o grupo criminoso e eram responsáveis por ocultar a droga nos cascos dos navios.

Mergulhadores profissionais são investigados pela PF em esquema de tráfico de cocaína em navios

A polícia peruana não informou se alguém foi preso pelo caso. Autoridades do país estimam que o Peru produza cerca de 100 toneladas de drogas por ano e a maior parte sai em direção à Europa, por via marítima, mas também por meio de pequenos aviões que transportam cocaína para a Bolívia, com destino aos portos do Atlântico.