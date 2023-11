Polícia Federal faz batida em Consulado português no Rio de Janeiro

A Polícia Federal brasileira realizou nesta terça, 7, buscas em cinco locais, incluindo o Consulado de Portugal no Rio de Janeiro, como parte de uma investigação de corrupção. Procuradores e agentes de segurança portugueses acompanharam os brasileiros, segundo comunicado da PF.

As autoridades portuguesas investigam uma rede de corrupção e falsificação de documentos que envolve requerentes de vistos e de nacionalidade portuguesa, segundo o comunicado. Um porta-voz da PF disse que as buscas não tinham relação com o escândalo de corrupção em Portugal que levou à renúncia do primeiro-ministro, António Costa. O comunicado não divulgou os outros quatro locais revistados, mas pelo menos um foi em Saquarema, cidade litorânea do Estado do Rio.

Muitos brasileiros partiram para Portugal durante a última década de recessão econômica e polarização política. Cerca de 252 mil vivem no país, segundo o governo brasileiro, de longe a maior comunidade estrangeira em território português. AP

