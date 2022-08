Polícia do Paquistão acusa ex-premiê Imran Khan de terrorismo

A polícia do Paquistão apresentou acusações de terrorismo contra o ex-primeiro-ministro Imran Khan, afirmaram autoridades nesta segunda-feira, 22. As acusações aumentam a pressão política no país, que passa por um momento turbulento, com o ex-premiê realizando atos públicos massivos para voltar ao cargo.

As acusações vieram depois de um discurso que Khan fez no sábado, 20, em Islamabad, no qual prometeu processar policiais e uma juíza e alegou que um assessor havia sido torturado após sua prisão.

O próprio Khan não falou publicamente sobre as últimas acusações contra ele. No entanto, um tribunal em Islamabad emitiu uma chamada “fiança protetora” para Khan pelos próximos três dias, impedindo a polícia de prendê-lo pelas acusações, disse Shah Mahmood Qureshi, um líder do partido de oposição Tehreek-e-Insaf, do qual o ex-premiê faz parte.

Centenas de apoiadores do Tehreek-e-Insaf foram para o lado de fora da casa de Khan na segunda-feira em uma demonstração de apoio enquanto o ex-primeiro-ministro realizava reuniões no interior. O partido alertou que realizará comícios em todo o país se Khan for preso enquanto trabalha para tentar reprimir as acusações no tribunal.

“Vamos assumir Islamabad e minha mensagem para a polícia é… não faça mais parte desta guerra política”, alertou Ali Amin Khan Gandapur, ex-ministro de Khan.

Sob o sistema legal do Paquistão, a polícia protocola o que é conhecido como um primeiro relatório de informações sobre as denúncias contra um acusado a um juiz magistrado, que permite que a investigação avance. Normalmente, a polícia prende e interroga o acusado.

O relatório contra Khan inclui depoimentos do juiz Ali Javed, que descreveu estar no comício de Islamabad no sábado e ouvir Khan criticar o inspetor-geral da polícia do Paquistão e outro juiz. Khan continuou dizendo: “Você também se prepare para isso, também tomaremos medidas contra você. Todos vocês devem estar envergonhados.”

Khan pode enfrentar vários anos de prisão pelas novas acusações, que incluem ameaças a policiais e um juiz sob a lei antiterrorismo de 1997 do Paquistão, que concedeu poderes mais amplos à polícia em meio à violência sectária no país. No entanto, 25 anos depois, os críticos dizem que a lei ajuda as forças de segurança a contornar as proteções constitucionais para os réus, enquanto os governos também a usam para fins políticos.

Khan não foi detido por outras acusações menores feitas contra ele em sua recente campanha contra o governo.

O Judiciário paquistanês também tem um histórico de politização e de tomar partido nas disputas de poder entre os militares, o governo civil e políticos da oposição, de acordo com o grupo de defesa Freedom House, com sede em Washington. O atual primeiro-ministro Shahbaz Sharif provavelmente discutirá as acusações contra Khan em uma reunião do gabinete marcada para terça-feira.

Khan chegou ao poder em 2018, prometendo quebrar o padrão de governos familiares no Paquistão. Seus oponentes afirmam que ele foi eleito com a ajuda dos poderosos militares, que governaram o país durante metade de seus 75 anos de história.

Ao buscar a expulsão de Khan no início deste ano, a oposição o acusou de má gestão econômica, à medida que a inflação dispara e a rúpia paquistanesa despenca de valor. O voto de desconfiança do parlamento, que derrubou Khan em abril, foi o ápice de meses de turbulência política e uma crise constitucional que exigiu a intervenção da Suprema Corte.

Khan alegou, sem provas, que os militares paquistaneses participaram de uma conspiração dos EUA para derrubá-lo. Washington, os militares paquistaneses e o governo de Sharif negaram a alegação. Enquanto isso, Khan vem realizando uma série de comícios em massa tentando pressionar o governo.

Em seu último discurso na noite de domingo (21) em um comício na cidade de Rawalpindi, nos arredores de Islamabad, Khan disse que os chamados “neutros” estão por trás da recente repressão contra seu partido. Ele usou no passado a frase “neutros” para falar dos militares.

“Um plano foi feito para colocar nosso partido contra a parede. Garanto a você que a situação do Sri Lanka vai acontecer aqui”, ameaçou Khan, referindo-se aos recentes protestos econômicos que derrubaram o governo daquele país insular.

“Agora estamos seguindo a lei e a Constituição. Mas quando um partido político se desvia desse caminho, a situação dentro do Paquistão, quem vai parar o público? São 220 milhões de pessoas”.

O partido de Khan vem realizando protestos em massa, mas o governo e as forças de segurança do Paquistão temem que a popularidade da ex-estrela do críquete ainda possa atrair milhões para as ruas. Isso pode pressionar ainda mais o país com armas nucleares, enquanto luta para garantir um resgate de US$ 7 bilhões do Fundo Monetário Internacional em meio a uma crise econômica, exacerbada pelo aumento dos preços globais dos alimentos devido em parte à guerra da Rússia contra a Ucrânia.

No domingo, o grupo de defesa de acesso à internet NetBlocks disse que os serviços de internet no país bloquearam o acesso ao YouTube depois que Khan transmitiu o discurso na plataforma, apesar de uma proibição emitida pela Autoridade Reguladora de Mídia Eletrônica do Paquistão.

A polícia prendeu o assessor político de Khan, Shahbaz Gill, no início do mês, depois que ele apareceu no canal de televisão ARY TV e instou soldados e oficiais a se recusarem a obedecer “ordens ilegais” da liderança militar. Gill foi acusado de traição, que acarreta pena de morte sob o ato de sedição do Paquistão, que decorre de uma lei da era colonial britânica. A emissora de televisão também permanece fora do ar após essa transmissão.

Khan alegou que a polícia abusou de Gill enquanto estava sob custódia. A polícia diz que Gill sofre de asma e não foi abusado enquanto estava detido.

Gill recebeu alta de um hospital para comparecer a uma audiência na segunda-feira. Ele apareceu saudável em imagens de televisão quando saiu para o tribunal em meio a uma forte segurança. O tribunal então ordenou que ele fosse devolvido à custódia policial para dois dias de interrogatórios, disse a ministra da Informação, Maryam Aurangzeb. Ele provavelmente aparecerá novamente no tribunal na quinta-feira. Fonte Associated Press.