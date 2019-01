Polícia desativa bomba no centro do Cairo

As forças de segurança do Egito desativaram na terça-feira, 8, uma bomba colocada em um carro no centro do Cairo, um dia antes da visita ao país do secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo.

A bomba estava em um táxi estacionado em frente ao Banco Misr, em um bairro no centro da capital egípcia. A polícia isolou a área e usou cães farejadores para buscar outros possíveis explosivos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.