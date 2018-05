Poderoso ciclone atinge Oman e Iêmen; deixa 3 mortos e outros 40 desaparecidos

O ciclone Mekunu avançou pela Península Arábica no início de sábado, inundando Omã e Iêmen, cortando linhas de transmissão de energia e deixando ao menos três mortos e 40 desaparecidos, informaram autoridades.

Porções de Salalah, a terceira maior cidade de Omã, perderam eletricidade quando o ciclone chegou ao continente. O Mar Arábico agitou a manhã de sábado, enviando montes de espuma do mar para o ar. As ondas irromperam em uma praia turística, puxando pedaços dela para longe e derrubando guarda-chuvas de palha cimentadas na areia.

Quando Mekunu passou por cima, o olho da tempestade proporcionou um momento de descanso. Em um hotel de luxo, que já havia evacuado seus hóspedes, os trabalhadores sentaram-se cedo para um tradicional “suhoor”, uma refeição que os muçulmanos comem antes do nascer do sol durante o sagrado mês de jejum do Ramadã. Eles riram e compartilharam pratos com lanternas em um salão de baile escurecido, o vento do ciclone um rugido surdo atrás de seu barulho.

Três pessoas, incluindo uma menina de 12 anos, morreram em Omã, e outras 40 estão desaparecidas na ilha iemenita de Socotra, que antes sofreu com a tempestade, segundo a polícia. Iemenitas, indianos e sudaneses estavam entre os desaparecidos na ilha do Mar Arábico e autoridades temem que alguns possam estar mortos. Fonte: Associated Press.