Planalto e Casa Branca confirmam encontro de Lula e Biden em NY

O Palácio do Planalto e o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, confirmaram nesta sexta, 15, que o presidente americano, Joe Biden, terá reunião bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na próxima quarta-feira, 20, em Nova York.

Em seguida no mesmo dia, Biden e Lula participarão de um evento com lideranças sindicalistas dos dois países, em um esforço para promover o papel de trabalhadores na “construção de um mundo sustentável, democrático e pacífico”, de acordo com Sullivan.

O encontro acontecerá no âmbito da viagem que o petista fará aos EUA para participar da Assembleia Geral da ONU, onde será o primeiro chefe de Estado a discursar na terça-feira, 19, conforme a tradição. O discurso de Biden está agendado para logo em seguida.