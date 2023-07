Planalto divulga agenda de Lula em Bruxelas; primeiro compromisso é com Ursula von der Leyen

O Palácio do Planalto divulgou na tarde deste domingo, 16, a agenda completa do presidente Luz Inácio Lula da Silva em Bruxelas, na Bélgica, onde ele está desde hoje pela manhã para participar da III Reunião de Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e União Europeia (UE), que será realizada nesta segunda (17) e terça-feira (18).

Na segunda-feira, o primeiro compromisso de Lula é um encontro com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, às 9h, no horário local (4h em Brasília). Logo depois, Lula participa da sessão de abertura do fórum empresarial União Europeia-América Latina e, ainda pela manhã, tem reunião com a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley.

No começo da tarde da segunda, Lula tem encontro com o rei dos Belgas, Filipe, e com o primeiro-ministro do Reino da Bélgica, Alexander de Croo, e reunião com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.

A partir das 15h30, Lula estará nos eventos da Celac-UE. Primeiro, participa da cerimônia de boas-vindas às delegações da Celac, depois da abertura da III Cúpula Celac-UE. À noite, ele participa de recepção com apresentação musical e jantar de gala.

Na terça-feira (18), o presidente tem café da manhã com lideranças de partidos progressistas; participa da sessão plenária da III Cúpula Celac- UE; tem almoço de trabalho e, por último, reunião com a primeira-ministra do Reino da Dinamarca, Mette Frederiksen.

Na quarta-feira (19), antes do retorno ao Brasil, Lula concede entrevista coletiva no Hotel Wiltcher’s Steigenberger, às 8h30, no horário de Bruxelas (3h30 de Brasília).