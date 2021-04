Pior acidente de trem de Taiwan em décadas deixa 51 mortos e 150 feridos

Pelo menos 51 pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridas após um trem descarrilar no leste de Taiwan nesta sexta-feira, 2. O Ministério dos Transportes disse que foi o pior desastre ferroviário da ilha em mais de quatro décadas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o trem transportava cerca de 500 pessoas e os esforços de resgate estão em andamento.

Segundo informações da empresa ferroviária que opera o trem, um caminhão de construção despencou nos trilhos de um campo de obras situado numa encosta acima. Não havia ninguém no veículo.

Trem que descarrilou levava cerca de 500 pessoa em Taiwan – Foto: Chiang Ying-Ying / Associated Press / Estadão Conteúdo

O trem, um expresso que viajava da capital Taipei para Taitung transportando muitos turistas e pessoas voltando para casa, saiu dos trilhos em um túnel ao norte de Hualien, fazendo com que alguns vagões atingissem a parede da passagem, informou o Corpo de Bombeiros em um comunicado.

Entre 80 e 100 pessoas foram retiradas dos primeiros quatro vagões, enquanto os vagões de cinco a oito “deformaram”, o que dificultou o acesso do resgate.

Segundo a imprensa, muitos passageiros estavam de pé e foram arremessadas quando o trem sofreu o impacto. “As pessoas simplesmente caíram umas sobre as outras, disse uma sobrevivente a um canal de televisão do país. Foi assustador. Havia famílias inteiras lá.”

Os bombeiros mostraram uma foto do que parecia ser pedaços do veículo perto de uma parte do trem descarrilado e uma imagem aérea da extremidade do trem parado nos trilhos ao lado de um canteiro de obras.

“Nosso trem bateu em um caminhão”, disse um homem em um vídeo transmitido pela televisão taiwanesa, mostrando fotos dos destroços. Imagens da cena do acidente exibem vagões dentro do túnel que foram despedaçados com o impacto, passageiros recolhendo malas e bolsas em um vagão inclinado e outros caminhando ao longo dos trilhos.

A montanhosa costa leste de Taiwan é um destino turístico popular, e a linha ferroviária de Taipei – inaugurada em 1979 – é conhecida por seus túneis e pela rota que passa pela costa ao norte de Hualien.

O acidente ocorreu no início de um longo fim de semana para o Tomb Sweeping Day, um festival tradicional para reverência aos mortos.

Esse não é o primeiro desastre com trens em Taiwan. Em 2018, 18 pessoas morreram e 175 ficaram feridas quando um trem descarrilou no nordeste do país.

Em 1981, 30 morreram em uma colisão no norte da ilha. COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS