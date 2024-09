Pesquisas pós-debate mostram empate entre Kamala e Trump - O Liberal

A vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump continuam empatados a menos de dois meses da eleição presidencial dos EUA, em 5 de novembro, segundo as novas pesquisas nacionais divulgadas nesta quinta, 19. Elas também mostraram uma corrida acirrada no Estado-chave da Pensilvânia, um dos mais importantes deste ano.

Enquanto analistas consideraram a democrata a vitoriosa no debate da semana passada, as sondagens recentes para a intenção de voto mostram uma cenário indefinido. Na pesquisa nacional do New York Times, The Philadelphia Inquirer e Siena College, os dois estavam empatados com 47%.

Na Pensilvânia, porém, um dos sete Estados críticos da disputa, Kamala manteve uma vantagem de quatro pontos, liderando com 50% ante 46% do republicano, com uma margem de erro de mais ou menos 3,8 pontos porcentuais.

Essa vantagem na Pensilvânia desaparece na pesquisa do Washington Post. Segundo a sondagem, ambos estão com 48% das intenções de voto entre os eleitores prováveis – aqueles que dizem que pretendem votar. Entre aqueles que já se registraram para votar, Kamala tem uma ligeira vantagem, com 48%, enquanto Trump tem 47%.

Segundo a pesquisa do Post, 8 em cada 10 eleitores registrados na Pensilvânia assistiram ao debate presidencial na semana passada. Entre eles, 54% dizem que Kamala venceu o embate, enquanto 27% apontam que Trump se saiu melhor.

A Pensilvânia emergiu como o Estado-chave decisivo nos planos dos dois partidos para conquistar a Casa Branca. O foco no Estado é tão grande que a empresa AdImpact, que monitora a compra de publicidade política, afirmou que as duas campanhas estão gastando mais dinheiro em publicidade nele do que em qualquer outro Estado-chave. O Estado foi decidido por pequenas margens nas últimas duas eleições, com vitória de Trump, em 2016, por menos de um ponto sobre Hillary Clinton, e de Joe Biden, em 2020, por pouco mais de um ponto sobre o republicano.

Democracia

De acordo com a pesquisa do Washington Post, o entusiasmo dos eleitores na Pensilvânia é extraordinariamente alto, com 93% dos eleitores registrados dizendo que certamente votarão.

Proteger a democracia é a questão mais importante para os eleitores da Pensilvânia, com 7 em cada 10 dizendo que é “extremamente importante” – 8 em cada 10 democratas apontam que essa questão é extremamente importante, em comparação com 7 em cada 10 republicanos.

Mas os eleitores da Pensilvânia discordam sobre qual candidato está mais bem equipado para proteger a democracia, com 48% dizendo Kamala e 45% escolhendo Trump.

O republicano continua afirmando que a eleição de 2020 foi roubada. Para 55% dos eleitores da Pensilvânia, onde Biden nasceu, o democrata venceu de “forma justa e honesta”, incluindo 93% dos democratas e 56% dos independentes. Mas 69% dos republicanos afirmam acreditar que houve fraude eleitoral. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.