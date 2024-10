Pesquisas mostram Trump ganhando força na reta final, mas resultados divergem

Faltando pouco mais de duas semanas para a eleição presidencial nos Estados Unidos, pesquisas eleitorais ainda não cravam qual será o lado vencedor do pleito, mas registram que o candidato do Partido Republicano, o ex-presidente Donald Trump, está subindo nas intenções de voto.

Segundo monitoramento do Project 538, que compila os resultados de diferentes pesquisas eleitorais nos EUA com uma metodologia própria, a probabilidade de vitória está em 52% para Donald Trump contra 48% para Kamala Harris. Esta é a primeira vez desde que Harris assumiu a vaga democrata que Trump está à frente segundo o 538. Mesmo assim, o Project 538 mantém sua projeção de que a chance de vitória está “como em um cara ou coroa”, e que “algumas boas pesquisas para Harris poderiam facilmente colocá-la de volta na liderança amanhã”.

A mudança se deve principalmente por causa da liderança de Trump no Estado-chave da Pensilvânia: antes, Harris liderava com 0,6 ponto porcentual, mas agora Trump tem 0,2 ponto porcentual de vantagem no Estado. Além disso, em Michigan, Harris perdeu margem: antes liderava com 1,8 ponto porcentual de vantagem; agora, tem apenas 0,4 ponto. Enquanto isso, Arizona e Geórgia passaram de disputas acirradas para inclinadas para o lado republicano.

Enquanto isso, o compilado do Real Clean Polling indica que Harris está na frente. O monitoramento utiliza apenas resultados de pesquisas eleitorais. A média das pesquisas mais recentes de 13 institutos diferentes aponta que Harris tem 49,2% de probabilidade, contra 48,3% para Trump. Porém, as pesquisas utilizadas divergem: a mais recente da Atlas Intel diz que Trump tem 51% de probabilidade, contra 48% para Harris; enquanto isso, a mais recente pesquisa da Marist diz que Harris tem 5 pontos porcentuais de vantagem, com 52% de chance contra 47%.

O cenário, porém, é muito mais dividido do que o pleito de 2020, quando faltando o mesmo tempo para a eleição, o atual presidente Joe Biden tinha 7,5 pontos porcentuais de vantagem na análise do Real Clean Polling. Hoje, Harris tem 0,9 ponto.