Mundo Pesquisas indicam Partido Republicano com vantagem em eleição legislativa nos EUA

Simulação feita pelo agregador de pesquisa FiveThirtyEight mostra que o Partido Republicano está em vantagem nas eleições de meio de mandato tanto para a Câmara dos Representantes quanto para o Senado. O levantamento simulou a eleição 40 mil vezes para ver qual partido ganharia as eleições com mais frequência.

Segundo o site, republicanos tem 80% de chance de assumir a Câmara, assegurando entre 214 e 246 lugares, o que representaria mais da metade das 435 vagas da instituição. Na amostra analisada, o partido vence os democratas em 82% dos cenários.

Já para o Senado, os republicanos têm 54% de chance de ganharem maioria, com 80% de chance de assegurar entre 48 e 54 lugares, de um total de 100 vagas.

A pesquisa indica que as duas melhores oportunidades para os republicanos são nos estados de Nevada e Geórgia, mas os candidatos democratas mantêm vantagem no Arizona e em New Hampshire.

Os resultados estão de acordo com análises que sugerem a possibilidade de uma “onda vermelha” (cor do Partido Republicano) no Congresso americano.