Pesquisa mostra partido de Le Pen na liderança de eleições e sigla de Macron em 3º lugar

O partido de extrema-direita francês União Nacional (RN, na sigla em francês), liderado por Marine Le Pen, tem 36% nas intenções de voto para as eleições legislativas que acontecem na próxima semana, à frente do partido de esquerda Nova Frente Popular, que tem 27% das intenções, afirma a pesquisa da Elabe, encomendada pela emissora BFMTV e pelo jornal La Tribune Dimanche. O partido do presidente Emmanuel Macron vem em terceiro, com 20% das expectativas de voto.

A pesquisa coletou votos de maneira virtual, entre 9 e 21 de junho, com uma amostra de 2.002 franceses.

Segundo o levantamento, estas eleições terão a maior taxa de participação desde 2002, com cerca de 62% dos aptos a votarem comparecendo às urnas.

O primeiro e segundo turno das eleições francesas estão programados para acontecer em 30 de junho e em 7 de julho.