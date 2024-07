Mundo Pesquisa de intenção de voto aponta Kamala Harris com 44%, e Trump com 42%

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, que deverá ser nomeada pelo Partido Democrata para concorrer contra Donald Trump, figurou com uma vantagem de dois pontos percentuais contra o republicano em uma pesquisa Reuters/Ipsos divulgada nesta terça-feira, 23.

Trump liderava por um ponto percentual em uma pesquisa realizada em 1 e 2 de julho, e em outra sondagem realizada entre 15 e 16 de julho, ambos estavam empatados em 44% – ambas dentro da mesma margem de erro. Agora, na primeira sondagem após Joe Biden abrir mão de sua candidatura, Harris liderou Trump por 44% a 42% na pesquisa, com uma margem de erro de 3 pontos percentuais.

Com apoio suficiente de delegados para ser a indicada, a nomeação de Kamala Harris deverá ser oficializada durante a Convenção Democrata marcada para 19 de agosto em Chicago. A maioria dos delegados do partido (cerca de 4 mil pessoas encarregadas de nomear oficialmente um candidato ou uma candidata) manifestaram intenção de apoiá-la.

A pesquisa porém, embora indique sinais do apoio da população americana aos candidatos, não reflete o colégio eleitoral, já que a garantia de vitória na eleição presidencial dos Estados Unidos é o total de delegados conquistados em Estados-chave.

Harris desponta como possível nome democrata para desafiar Trump nas urnas depois que Biden desistiu de concorrer após uma intensa pressão sob sua idade e capacidade para governar durante mais quatro anos. Na pesquisa divulgada pela Reuters nesta terça-feira, cerca de 56% dos eleitores registrados concordaram com a declaração de que ela era “mentalmente afiada e capaz de lidar com desafios”, em comparação com 49% que disseram o mesmo sobre Trump e 22% sobre Biden.

A pesquisa, que foi realizada on-line, entrevistou 1.241 adultos dos EUA em todo o país, incluindo 1.018 eleitores registrados.

Dificuldade nas urnas

Os números revelados pela última pesquisa Reuters/Ipsos surgem na contramão de outras sondagens recentes, que mostram que Harris possivelmente terá dificuldade para derrotar o ex-presidente americano, conforme um levantamento feito pelo Washington Post, feito com base em 11 pesquisas realizadas após o debate de 27 de junho, no qual o desempenho desastroso de Biden deu o pontapé inicial dos pedidos pela sua desistência.

No levantamento, Trump superou Harris por 1,5 ponto porcentual na média, uma vantagem ligeiramente menor do que o republicano teve em relação a Biden nas pesquisas, de 1,9 ponto.

Em uma enquete feita pela CNN americana entre os dias 28 e 30 de junho, Trump obteve 47%, enquanto a vice-presidente ficou com 45%. Segundo uma pesquisa da Yahoo News em parceria com o instituto YouGov, o candidato republicano lidera com a mesma margem de 2%. A amostragem foi feita entre os dias 28 de junho e 1 de julho.

Com a entrada do mês de julho, a maioria das pesquisas sinalizou o mesmo resultado. Trump lidera por 1 ponto percentual a pesquisa da Reuters/Ipsos com amostragem coletada entre os dias 1 e 2 de julho. O republicano também ficou 4 pontos à frente da vice-presidente na pesquisa encomendada pela The Economist/YouGov, que foi realizada entre os dias 7 e 9 de julho e ficou na liderança por 2 pontos na pesquisa da NBC News feita nas mesmas datas.

Segundo a pesquisa da emissora conservadora Fox News entre os dias 7 e 10 de julho, o republicano lidera com margem de 1 ponto percentual. Na semana seguinte, uma enquete organizada pela Economist/YouGov destaca uma margem de 5% na liderança de Trump sobre Harris. Uma pesquisa da CBS/YouGov aponta para uma vantagem de 3% para o republicano, enquanto uma nova enquete da Reuters/Ipsos mostra um empate entre os candidatos.

Apenas duas enquetes indicam uma preferência maior pela democrata. A pesquisa do Washington Post em parceria com a ABC e a Ipsos mostra Harris liderando com 49% dos votos contra 47% de Trump. A pesquisa foi finalizada no dia 9 de julho. Já uma pesquisa da NPR/PBS NewsHour/Marist indica liderança da vice-presidente por 1 ponto percentual.