Peru: Toledo é condenado a 20 anos e seis meses de prisão por receber propina da Odebrecht

O ex-presidente do Peru Alejandro Toledo foi condenado na segunda-feira, 21, a 20 anos e seis meses de prisão no caso que envolve a empreiteira brasileira Odebrecht, que virou sinônimo de corrupção na América Latina, onde pagou milhões de dólares em propinas para autoridades.

Toledo foi acusado de receber US$ 35 milhões da empresa, que hoje se chama Novonor, em troca do contrato para construir uma rodovia no Peru. O Tribunal Nacional Superior impôs a sentença após anos de disputas jurídicas, entre elas o embate sobre a extradição do ex-presidente dos Estados Unidos.

A juíza Inés Rojas disse que as vítimas de Toledo são os peruanos que confiaram nele como presidente. À frente do país, Toledo tinha a “responsabilidade de gerir as finanças públicas” e de “proteger e assegurar o correto uso” dos recursos, mas acabou “fraudando o Estado”.

A Odebrecht, que construiu alguns dos mais cruciais projetos de infraestrutura da América Latina, admitiu a autoridades dos Estados Unidos em 2016 que comprou contratos governamentais com generosas propinas. A apuração do Departamento de Justiça dos Estados Unidos se desdobrou por diversos países, como o México, a Guatemala e o Equador.

No Peru, as autoridades acusaram Toledo e três outros ex-presidentes de receber pagamentos da empreiteira. Em testemunho à Justiça peruana, o ex-executivo da Odebrecht Jorge Barata afirmou que o ex-presidente telefonou para ele três vezes após deixar o cargo para pedir o pagamento do suborno.

Detido na Califórnia (EUA), onde residia, em 2016, Toledo foi colocado em prisão domiciliar em 2020, por causa da pandemia de covid-19. Em 2022, foi extraditado para o Peru. Desde então, cumpre prisão preventiva.

Toledo, que tem 78 anos e governou o Peru entre 2001 e 2006, nega as acusações. A defesa do ex-presidente informou que vai recorrer da condenação. Fonte: Associated Press.