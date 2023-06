Mundo Peru prende 2 líderes do Sendero Luminoso

A presidente do Peru, Dina Boluarte, anunciou ontem a prisão dos dois líderes mais procurados do grupo rebelde Sendero Luminoso, acusados de coordenar ataques que deixaram mais de 20 mortos nos últimos três anos. “Essas capturas constituem um duro golpe ao terrorismo”, disse Boluarte, que parabenizou a polícia peruana pela ação.

Os dois líderes, identificados apenas como Carlos Zuniga e Yohel, foram capturados na quarta-feira na região andina de Ayacucho, onde foi fundado o Sendero Luminoso. O grupo maoista foi muito ativo nos anos 80, provocando um conflito que deixou quase 70 mil mortos ou desaparecidos.

O Sendero foi desmantelado na década de 90, quando os principais líderes foram capturados, entre eles Abimael Guzmán. Alguns seguidores, no entanto, optaram por um recuo para as zonas andinas mais remotas, de onde atacam esporadicamente as forças de segurança.

VIOLÊNCIA

Boluarte disse que os dois líderes capturados participaram de alguns dos ataques “mais repreensíveis” dos últimos anos, incluindo um em maio de 2021, no qual 16 pessoas foram mortas pouco antes do segundo turno das eleições presidenciais. Eles também foram responsáveis por uma emboscada, em fevereiro, que matou 7 policiais em Cuzco, onde a polícia suspeita que o Sendero trabalhe ao lado dos narcotraficantes.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.