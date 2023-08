Mundo Peru: porto apoiado pela China no país será ponte da América do Sul para a Ásia, diz autoridade

A China está apoiando a construção de um porto em uma área de cerca de 2,5 km² na costa do Pacífico do Peru, projetado para facilitar o comércio com a América Latina.

O porto de Chancay – 60 quilômetros ao norte da capital, Lima – será “a ponte da América do Sul para a Ásia”, afirmou o gerente de assuntos institucionais da COSCO Shipping, Mario de las Casas, uma empresa estatal chinesa que é a proprietária majoritária do projeto.

De las Casas disse que o projeto de US$1,3 bilhão oferecerá uma rota direta para a China com uma redução de 10 dias no tempo de viagem para navios, que atualmente leva mais de 45 dias, segundo autoridades. Oferecendo um porto de águas profundas, Chancay poderá receber navios porta-contêineres que não podem atracar em outros lugares da América do Sul.

A COSCO Shipping detém uma participação de 60% no porto de Chancay, com a Volcan do Peru detendo os outros 40%. A primeira fase deverá estar concluída até ao final de 2024.