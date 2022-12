Peru: Dina Boluarte toma posse e chama ações de Castillo de tentativa de golpe

A advogada Dina Boluarte tomou posse nesta quarta-feira, 7, como presidente do Peru e pediu diálogo para instalar um governo de unidade nacional e um pedido ao Ministério Público para investigar os atos de corrupção que assolaram a política peruana nos últimos anos. Boluarte assumiu para substituir Pedro Castillo, que havia sido retirado do cargo horas antes “por incapacidade moral permanente” depois de tentar fechar o Parlamento em um ato descrito como um “golpe de estado”.

“Houve uma tentativa de golpe de Estado… que não encontrou eco nas instituições da democracia e nas ruas. Este Congresso da República tomou uma decisão e é meu dever agir de acordo. Assumo o cargo de presidente da república consciente da enorme responsabilidade que me recai e minha primeira invocação… é convocar a mais ampla unidade de todos os peruanos”, afirmou Boluarte.

Boluarte, de 60 anos, é a primeira mulher a chegar à presidência em mais de 200 anos de república e era vice-presidente de Castillo desde que assumiu o poder, em julho de 2021. Ela também ocupava o cargo de ministra até quase duas semanas atrás de Desenvolvimento e Inclusão Social.

A nova presidente, que é fluente em quechua e espanhol e, como Castillo, também não teve experiência em cargos políticos, trabalhou como funcionário do Registro Nacional de Identificação de 2007 a 2021 e não conta com o apoio de uma bancada no Parlamento. Boluarte deve completar o mandato de Castillo até 28 de julho de 2026.