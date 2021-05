Peru: Castillo confirma presença em debate, após cancelar ato por motivo de saúde

O candidato à presidência do Peru Pedro Castillo participará no sábado, 1º, de um debate tendo em vista a realização do segundo turno no país. A informação foi confirmada pelo seu partido, Peru Livre, por meio do Twitter. Ontem, o líder nas pesquisas suspendeu um ato de campanha e foi encaminhado ao hospital por “complicações respiratórias”, segundo a sigla.

O embate com Keiko Fujimori está marcado para este sábado, na cidade de Chota, às 13h no fuso local (15h no horário de Brasília). Em suas redes sociais, o esquerdista Castillo tranquilizou seus seguidores e afirmou que a ida ao hospital ontem ocorreu pelo que foi diagnosticado como uma infecção na garganta, e indicou que o debate ocorrerá “sim, ou sim”.

Em suas redes sociais, Keiko acusou por algumas vezes Castillo de tentar fugir do debate. “Não corra Pedro”, chegou a escrever a candidata do Força Popular em seu Twitter.

As pesquisas de opinião vem colocando Castillo à frente de Keiko, com a última sondagem do Instituto Ipsos no Peru apontando 42% de votos para o esquerdista ante 31% para a candidata do Força Popular, com 16% brancos e 11% indefinidos. O segundo turno, está previsto para ser realizado no dia 6 de junho.