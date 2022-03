Pentágono confirma envio de 500 soldados adicionais à Europa para ajudar Otan

O secretário de imprensa do Pentágono, John Kirby, confirmou nesta segunda-feira, 7, que o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, decidiu enviar 500 soldados à Europa para apoiar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), na esteira do conflito entre Rússia e Ucrânia.

De acordo com Kirby, a Rússia não fez progresso notável no território da Ucrânia nos últimos dias. Segundo ele, o país enfrenta falta de suprimentos, alimentos e combustíveis.

Kirby também confirmou, durante entrevista coletiva, que o Pentágono tem evidências que a Rússia pretende recrutar sírios para lutar na Ucrânia.

Tropas americanas não serão enviadas para a guerra

Questionada sobre a satisfação do presidente Joe Biden sobre a atuação dos Estados Unidos em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia, a secretária da Casa Branca, Jen Psaki, disse que ninguém está feliz com a situação. A porta-voz pontuou a importância da ajuda de US$ 1 bilhão para apoio de segurança, mas reiterou que tropas americanas não serão enviadas para a guerra.

“Esse continuará a ser um período muito, muito difícil”, disse Psaki, “A Rússia continuará a lutar”. A secretária afirmou que os EUA estão fazendo tudo que seja de seu próprio interesse ou de aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).