Penny Mordaunt confirma candidatura para premiê do Reino Unido

A líder da Câmara dos Comuns, Penny Mordaunt, confirmou nesta sexta-feira, 21, em sua conta no Twitter, que irá disputar a liderança do governo britânico. “Fui encorajada pelo apoio de colegas que querem um novo começo, um partido unido e uma liderança de acordo com o interesse nacional. Estou concorrendo para ser a líder do Partido Conservador e sua primeira-ministra – para unir nosso país, cumprir nossas promessas e vencer as próximas eleições gerais.”

Penny Mordaunt foi uma das candidatas da eleição que levou Liz Truss ao cargo de premiê britânica.

Liz Truss renunciou na quinta, após apenas 45 dias no cargo, em meio a pressões de outros parlamentares e de membros de seu próprio partido, e a um crise financeira e política no Reino Unido.

Além de Penny Mordaunt, outros nomes devem disputar ao cargo, como o ex-chefe do Tesouro Rishi Sunak, o ex-primeiro-ministro Boris Johnson, e o secretário de Defesa Ben Wallace.